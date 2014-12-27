Нарушитель ПДД сбил инспектора в ходе проверки документов

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Нарушитель правил дорожного движения сбил инспектора ДПС, который пытался проверить его документы. Мужчина выгнужден был обратиться за медицинской помощью к врачу, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

Инцидент произошел 27 декабря около полуночи на улице Садовая-Самотечная. Водитель Infiniti нарушил правила дорожного движения и был остановлен.

Автовладелец вел себя вызывающе и отказывался предъявить документы. Затем он неожиданно начал движение, совершил наезд на инспектора и протащил его на капоте несколько метров. После этого нарушитель скрылся с места происшествия.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что 14 декабря высокопоставленный полицейский избил сотрудника ГИБДД, который остановил его автомобиль для проверки документов.