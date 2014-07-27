Злоумышленники в масках с черепами ограбили шесть фирм в бизнес-центре

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Шесть фирм, расположенных в одном из столичных бизнес-центров, ограбили воскресным утром. Злоумышленники проникли в здание, отжав пластиковое окно. Затем, угрожая ножом и монтировкой, связали скотчем двоих охранников и забрали у них ключи от офисных помещений.

Сообщение о разбойном нападении на здание по адресу улица Фабрициуса, дом 42, корпус 1 поступило в правоохранительные органы в 5.06. Выяснилось, что в бизнес-центр группа неизвестных (6-8 человек) в черных масках с черепами проникла в 4.00, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Ограбленные фирмы располагались на трех разных этажах БЦ. Преступники забрали блок системы видеонаблюдения здания, имущество организаций и скрылись.

Ущерб, причиненный бизнес-центру, составил около 80 тысыч рублей. Перечень похищенного в офисах фирм-арендаторов устанавливается.