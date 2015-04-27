Бывшего бухгалтера РГГУ задержали за присвоение стипендий на 2,7 млн рублей

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Бывшего бухгалтера Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) задержали по подозрению в присвоении стипендий на сумму в 2,7 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в самом вузе, бухгалтер уволилась в 2014 году, и по этому факту комиссия РГГУ устроила финансовую проверку за период с 2011 по 2014 год.

Оказалось, что за этот период стипендии платили людям, которые вообще не числились в университете. В итоге руководство РГГУ обратилось в полицию.

"Данный факт не отразился на исполнении университетом в полном объеме обязательств по стипендиальным выплатам", - подчеркнули в вузе.

Добавим, что подозреваемая вносила в платежные ведомости исправления, заменяя одни фамилии другими. Ее пособники получали деньги в кассе РГГУ, после чего передавали бухгалтеру, а она распоряжалась ими по своему усмотрению.