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Происшествия

26 июня 2012, 12:16

Мать, убившая двоих детей, останется под стражей до 23 августа

криминал аресты Галина Рябкова мо

Долгопрудненский городской суд Подмосковья во вторник заключил под арест Галину Рябкову, которая 24 июня сбросила двух своих малолетних детей с 15-го этажа многоэтажного дома, в результате чего они скончались, сообщает РИА Новости. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следователя, отправив подозреваемую под стражу до 23 августа.

Напомним, ранее следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Рябковой меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, подозреваемой была назначена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство двух малолетних».

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