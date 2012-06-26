Мать, убившая двоих детей, останется под стражей до 23 августа

Долгопрудненский городской суд Подмосковья во вторник заключил под арест Галину Рябкову, которая 24 июня сбросила двух своих малолетних детей с 15-го этажа многоэтажного дома, в результате чего они скончались, сообщает РИА Новости. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следователя, отправив подозреваемую под стражу до 23 августа.

Напомним, ранее следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Рябковой меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, подозреваемой была назначена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство двух малолетних».