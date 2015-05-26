"Заяц" распылил перцовый баллончик в электричке Петушки – Москва

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

Полиция задержала безбилетную пассажирку, распылившую перцовый газ в вагоне электрички Петушки – Москва. Девушка таким образом атаковала сотрудника полиции, который проверял поезд на наличие "зайцев", сообщает Агентство "Москва".

Подробности инцидента пока неизвестны, о пострадавших не сообщается.

Действия девушки, скорее всего, будут квалифицированы по статье "Хулиганство". Впрочем, серьезного наказания ей, по всей видимости, удастся избежать, поскольку нарушительнице еще не исполнилось 18 лет.

Напомним, 18 мая школьник распылил перцовый газ в гимназии на востоке столицы. ЧП произошло в доме № 68 по Сиреневому бульвару. Учебное заведение эвакуировали. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали четыре человека, но эта информация не подтвердилась.

Помещение проветрили, следов от газа не осталось, после чего ученики смогли вернуться к занятиям.

А 25 сентября прошлого года несколько мужчин распылили перцовый газ на концерте Андрея Макаревича. Из-за хулиганских действий концерт был остановлен, а зрителям пришлось покинуть помещение Дома музыки. После того, как зал проветрили, концерт был продолжен.

Чуть позже столичная полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

3 октября Миронов, один из подозреваемых в рамках этого дела, был задержан. Он прятался в подвале дома на Ленинградском проспекте. Ранее Миронов состоял в запрещенной судом партии "НБП".