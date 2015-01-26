В 2014 году полицейские изъяли около 180 кг наркотиков

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Почти 180 килограммов наркотиков изъяли московские полицейские в 2014 году, заявил глава столичного главка МВД России Анатолий Якунин на пресс-конференции, передает Агентство "Москва".

По словам Якунина, по сравнению с 2013 годом средний вес конфискованных наркотиков вырос на 3,5 грамма. Он также отметил, что за прошлый год было выявлено более 16 тысяч преступлений связанных с оборотом наркотиков.

Тема наркотиков по-прежнему не пропадает из заголовков новостных лент. Так, 26 января полицейские задержали дилера с 1,2 граммами героина. А на прошлой неделе на юге Москвы был пойман приезжий из Калининграда с более чем двумя тысячами таблеток экстази.

Борьба с распространением дурманящих веществ вынуждает их распространителей искать новые схемы сбыта.

Ранее M24.ru сообщало, что Роскомнадзор заблокировал 89 площадок для продажи психотропных веществ в Интернете.