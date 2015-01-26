Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

26 января 2015, 09:55

Замглавы управы Северного Бутова задержана по подозрению во взяточничестве

криминал следствие получение взятки управы районов

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Заместитель главы управы Северного Бутова задержана по подозрению во взяточничестве, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Подозреваемая, 48-летняя москвичка, предложила свое покровительство автошколе за 200 тысяч рублей в месяц. Кроме того, замглавы управы обещала, что ученики центра смогут практиковаться на открытой асфальтной площадке.

Полицейские задержали женщину на рабочем месте, когда директор автошколы передавал ей деньги. Теперь делом продолжат заниматься следователи.

Напомним, в Подмосковье завершается расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Орехово-Зуевского района. Анатолия Евтишина обвиняют в получении взятки в размере почти двух миллионов рублей.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать