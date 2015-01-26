Замглавы управы Северного Бутова задержана по подозрению во взяточничестве

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Заместитель главы управы Северного Бутова задержана по подозрению во взяточничестве, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Подозреваемая, 48-летняя москвичка, предложила свое покровительство автошколе за 200 тысяч рублей в месяц. Кроме того, замглавы управы обещала, что ученики центра смогут практиковаться на открытой асфальтной площадке.

Полицейские задержали женщину на рабочем месте, когда директор автошколы передавал ей деньги. Теперь делом продолжат заниматься следователи.

Напомним, в Подмосковье завершается расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Орехово-Зуевского района. Анатолия Евтишина обвиняют в получении взятки в размере почти двух миллионов рублей.