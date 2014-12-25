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Происшествия

25 декабря 2014, 08:30

Мужчина с 10 пакетиками "спайсов" задержан на юго-востоке столицы

криминал уголовные дела наркотики спайсы

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Столичная полиция задержала мужчину, перевозившего курительные смеси. У злоумышленника обнаружили 10 пакетиков со "спайсами", сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Подозреваемый был задержан возле одного из домов по Авиамоторной улице. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ". Злоумышленник отпущен под подписку о невыезде.

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Отметим, что два дня назад крупная партия "спайсов" была изъята в камере хранения одного из столичных торговых центров. Правоохранителям удалось задержать и "хозяина" ячейки - 21-летнего уроженца одной из республик СНГ.

"Спайсы" внесены в список наркотических веществ. Осенью этого года по стране прокатилась волна отравлений курительными смесями, от них скончались около 20 человек.

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