Полиция Москвы предотвратила заказное убийство четырех человек

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Столичные полицейские предотвратили заказное убийство четырех человек. Организаторы преступления задержаны и дают показания, сообщает пресс-служба МВД России.

В августе правоохранителям стало известно, что 41-летняя жительница Подмосковья и 35-летний москвич ищут киллера для расправы над членами семьи бывшего мужа заказчицы преступления.

Выяснилось, что у подозреваемой возник конфликт с бывшим мужем. В результате она и ее сожитель решили убить мужчину, его отца, сестру и водителя семьи.

Роль киллера сыграл оперативник, который отправился на встречу со злоумышленниками. В ходе передачи части вознаграждения (жизнь четырех человек заказчики оценили в 300 тысяч рублей) оба подозреваемых были задержаны.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.