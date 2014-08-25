Задержана гражданка Таджикистана, сбывавшая героин во время прогулок с ребенком

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В Москве задержали гражданку Таджикистана, которая распространяла наркотики во время прогулок с ребенком, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ФСКН.

Женщина прятала героин в заранее оговоренных с клиентами местах. Часто для прикрытия она брала своего сына и под видом матери, прогуливающейся с ребенком, оставляла наркотики в людных местах.

В итоге уроженка Таджикистана была задержана, когда прятала героин под скамейку, делая вид, что завязывает шнурки своему ребенку.

В ходе личного досмотра у задержанной изъяли более 37 грамм тяжелого наркотика. Кроме того, при обыске дома женщины обнаружили еще 600 грамм героина в бутылках из-под кефира.

Теперь за хранение наркотиков в крупном размере подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.