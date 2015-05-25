Полицейского подозревают в убийстве трех человек в Люберцах

В Люберцах по подозрению в убийстве трех человек задержан полицейский

Начальник столичного главка МВД Анатолий Якунин прибыл в Люберцы на место убийства трех человек. В совершении преступления подозревается сотрудник полиции, сообщает Агентство "Москва".

"Якунин выехал в Люберцы, где сегодня по подозрению в убийстве 38-летнего мужчины, его шестилетнего сына и женщины задержан командир отдельного взвода охраны конвоирования УВД по ЗАО Москвы", – сообщили в полиции.

По факту убийства проводится служебная проверка, на которую правоохранителям выделили три дня. По ее результатам руководитель подозреваемого в убийстве сотрудника понесет ответственность вплоть до увольнения из органов.

Ранее в коммунальной квартире в Люберцах были обнаружены расчлененные тела трех человек. По подозрению в убийстве был задержан сотрудник полиции.

О совершенном преступлении его коллеги узнали, когда приехали к мужчине домой, чтобы выяснить причину его отсутствия на работе. Последние три дня мужчина на службе не появлялся. Скрываться он не стал. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.