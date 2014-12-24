Младшего сержанта подмосковной военной части отправили в дисбат за побои

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Младшего сержанта из подмосковной военной части отправили в дисциплинарный батальон на два года за избиение сослуживца, передает пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.

По данным следствия, обвиняемый ударил сослуживца в поясничную область, отчего у потерпевшего разорвалась селезенка.

Дисциплинарный батальон - специальное формирование в ВС России, где служат осужденные по уголовным статьям солдаты и сержанты. После отбытия трети наказания осужденного могут зачислить в "разряд исправляющихся" и допустить к несению службы. После половины срока наказания осужденных из числа "исправляющихся" могут отпустить по УДО.