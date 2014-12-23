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23 декабря 2014, 21:57

Книгу националиста "Тесака" признали экстремистской и запретили в России

криминал книги экстремизм Тесак

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Книга "Реструкт!" националиста Максима Марцинкевича, более известного как "Тесак", признана экстремистской и запрещена в России, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По результатам психолого-лингвистического исследования выяснилось, что в книге содержатся признаки разжигания национальной розни.

"Копия судебного решения направлена в Министерство юстиции Российской Федерации для включения книги "Реструкт!" в Федеральный список экстремистских материалов", - говорится в сообщении.

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Напомним, Максима Марцинкевича приговорили к пяти годам колонии строгого режима за размещение в социальных сетях видеороликов экстремистского содержания. В ноябре Мосгорсуд снизил наказание Марцинкевичу до двух лет и 10 месяцев заключения.

Тесак уже имеет две судимости за преступления, совершенные на почве национальной нетерпимости. При этом он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение: он находится в изоляторе с начала 2014 года, а для УДО ему нужно отсидеть треть от своего наказания.

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