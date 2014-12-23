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Происшествия

23 декабря 2014, 19:20

На юго-востоке столицы похитили пятилетнюю девочку

криминал преступление похищение детей девочка

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

На юго-востоке столицы неизвестные похитили пятилетнюю девочку, сообщает Агентство "Москва". В городе объявлен план "Перехват".

Похищение произошло на улице Вольская.

Позже девочку нашли живой в соседнем подъезде. Как оказалось, она ушла в гости к соседям, не предупредив мать. В данный момент девочка находится с матерью.

Напомним, 22 декабря в заложники взяли 9-летнюю девочку. 22-летний гражданин Узбекистана Рустам Одилов зашел в один из домов на улице Новая Лесная в поселке Нахабино и позвонил в дверь квартиры на 9 этаже. Ему открыла женщина.

Одилов представился почтальоном, показал женщине фото и спросил, не ее ли сын изображен на снимке. Женщина ответила, что у нее нет сына, а только дочь. Затем подозреваемый выставил хозяйку квартиры за дверь. В квартире осталась 9-летняя Кира, внучка женщины, и подозреваемый взял ее в заложники.

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Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб. Представители ФСБ, МВД и Следственного комитета разработали операцию по освобождению девочки.

В момент, когда сотрудники ворвались в квартиру, девочка находилась в зале. Он была пристегнута наручниками к батарее, а мужчина находился в другой комнате. Подозреваемый оказал сопротивление, и силовикам пришлось открыть огонь. Раненого Одилова на носилках эвакуировали из дома.

Освобожденную девочку вынес на руках оперативник. Сейчас Кире ничто не угрожает, с ней будут работать психологи.

Кроме того, В Подмосковье будут судить банду похитителей человека, которая совершила похищение местного жителя с территории поселка Калининец Наро-Фоминского района.

На автомашине они перевезли похищенного в гаражный комплекс, расположенный на территории Москвы, где в течение четырех суток незаконно удерживали мужчину, а так же избивали, вымогая у него 10 миллионов рублей.

Обвиняемые привезли потерпевшего в поселок, где планировали получить от похищенного деньги, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Одному из них удалось скрыться с места происшествия.

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