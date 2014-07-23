В Подмосковье задержан владелец гаража с 28 кустами конопли

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В Подмосковье задержан подозреваемый, в гараже которого сотрудники полиции обнаружили 28 кустов конопли, сообщила в среду пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

В гараже задержанного 33-летнего мужчины помимо 28 кустов конопли обнаружили также несколько коробок с высушенным растением, лоток с рассадой, колбы с семенами и специальное оборудование для выращивания растения.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств", максимальный срок наказания по которой составляет 15 лет, и "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства", по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.