На северо-востоке столицы ограбили инкассаторов

На северо-востоке Москвы трое неизвестных, открыв стрельбу по машине инкассаторов, похитили более 10 миллионов рублей

В понедельник утром на северо-востоке Москвы ограбили инкассаторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ограбление произошло около 10.00 утра на улице Академика Комарова на северо-востоке Москвы", - сообщил собеседник агентства.

По словам другого источника, один из инкассаторов был ранен. Нападавших было трое. Угрожая огнестрельным оружием, они забрали четыре мешка с наличностью.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили информацию и сообщили, что сейчас на месте работает оперативная группа.