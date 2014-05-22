Обвиняемые в нападении на депутата Худякова предстанут перед судом

Депутат Роман Худяков. Фото: ИТАР-ТАСС

В столице завершено расследование уголовного дела о нападении на депутата Госдумы от партии ЛДПР Романа Худякова, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета России.

Подозреваемым Закарию Гаджиеву и Артуру Минбулатову предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса России "Умышленное причинение вреда здоровью", "Разбой" и "Вымогательство".

Следствием было установлено, что 9 мая 2013 года Минбулатов, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser около дома №26 по Бережковской набережной прижал к обочине и остановил машину Худякова. После чего из иномарки вышли водитель и пассажир Гаджиев. В дальнейшем они нанесли потерпевшему множественные удары по голове.

В момент, когда потерпевший попытался снять номера автомобиля обвиняемых на камеру мобильного телефона, Закарий Гаджиев и Артур Минбулатов потребовали передать им телефон и попытались проникнуть в автомобиль депутата, угрожая огнестрельным оружием. Роману Худякову тогда удалось скрыться.

Отметим, что в ходе расследования была установлена причастность подозреваемых к совершению еще одного преступления. В марте 2013 года они вымогатели 30 миллионов рублей у предпринимателя, а также похитили его мобильный телефон совместно с соучастниками Шамилем Гаджиевым и Александром Атапиным.

В настоящее время уголовное дело в отношении всех подозреваемых с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.