О хищениях на космодроме "Восточный" заведены новые уголовные дела

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Началось расследование двух новых уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", пишет сайт "Комсомольской правды". На этот раз речь идет о хищении более 630 миллионов рублей.

Как пишет издание, в растрате денег подозревается бывший директор предприятия. В сентябре 2012 года с ним был заключен контракт на выполнение работ по прокладыванию автомобильных и железнодорожных путей на космодроме.

На работы было выделено свыше 1 миллиарда рублей, а потрачено не более 450 миллионов. По версии следствия, остальные деньги мужчина похитил.

"Подозреваемого задержали в Красноярске, по месту проживания. Следователи провели обыски в его квартире и офисах компании. Бывшему руководителю общества предъявлено обвинение. Сейчас он находится под стражей", – цитирует издание представителя управления МВД России по Амурской области.

Второе уголовное дело завели на две организации, с которыми в 2015 году заключили договор на поставку силового кабеля. Исполнителю перевели около 13,5 миллионов рублей аванса. Но продукцию заказчику так и не доставили и деньги не вернули.

В рамках расследования по этому делу, в Углегорске задержан бывший гендиректор организации-поставщика.

По словам полицейских из управления МВД, подозреваемому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда он находится под домашним арестом. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее m24.ru сообщало, что Басманный суд продлил до 30 октября аресту Михаилу Хризману, сыну экс-начальника ФГУП "Дальспецстрой" Юрия Хризмана, который обвиняется в растрате средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный". Кроме того, суд продлил арест и другому фигуранту дела, председателю законодательной думы Хабаровского края Виктору Чудову.

По версии следствия, Михаил Хризман и Чудов похитили свыше 100 миллионов рублей, выделенных "Дальспецстрою" на строительство космодрома. Что касается Юрия Хризмана, то он нанес бюджету более серьезный ущерб - около 2 миллиардов рублей.