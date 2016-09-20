Завод по производству контрафактной одежды ликвидирован в Орехово-Зуеве

Завод по производству контрафактной одежде ликвидирован в подмосковном Орехово-Зуеве, передает телеканал "Москва 24".

В восьми цехах, организованных в промзоне, трудились нелегалы. 240 граждан из Юго-Восточной Азии незаконно находились на территории России и не имели разрешения на работу, жили прямо на складе в антисанитарных условиях.

В настоящее время решается вопрос об их депортации.