Завод по производству контрафактной одежды ликвидирован в Орехово-Зуеве

Завод по производству контрафактной одежде ликвидирован в подмосковном Орехово-Зуеве, передает телеканал "Москва 24".
В восьми цехах, организованных в промзоне, трудились нелегалы. 240 граждан из Юго-Восточной Азии незаконно находились на территории России и не имели разрешения на работу, жили прямо на складе в антисанитарных условиях.
В настоящее время решается вопрос об их депортации.
В июле был закрыт цех по производству контрафактной спортивной одежды в складском помещении на Ликинском шоссе. В ходе осмотра стражи порядка обнаружили и изъяли более 5 тысяч экземпляров готовой продукции и 150 единиц профессионального швейного оборудования, а также клише, эскизы, ярлыки и бирки.
Всю продукцию распространяли оптовыми партиями на рынки столичного региона. Пошивом одежды занимались 50 граждан из стран Юго-Восточной Азии, которые находились на территории Российской Федерации нелегально. Проживали и работали они в антисанитарных условиях в помещении цеха.