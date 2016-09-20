Форма поиска по сайту

20 сентября 2016, 20:51

Происшествия

Завод по производству контрафактной одежды ликвидирован в Орехово-Зуеве

Завод по производству контрафактной одежде ликвидирован в подмосковном Орехово-Зуеве, передает телеканал "Москва 24".

В восьми цехах, организованных в промзоне, трудились нелегалы. 240 граждан из Юго-Восточной Азии незаконно находились на территории России и не имели разрешения на работу, жили прямо на складе в антисанитарных условиях.

В настоящее время решается вопрос об их депортации.

Еще один цех по производству контрафактной одежды подмосковные полицейские закрыли 16 сентября. Верхнюю одежду на складе в Егорьевске шили 63 выходца из Юго-Восточной Азии. Они не имели разрешения на работу, а на территории России находились незаконно.

В июле был закрыт цех по производству контрафактной спортивной одежды в складском помещении на Ликинском шоссе. В ходе осмотра стражи порядка обнаружили и изъяли более 5 тысяч экземпляров готовой продукции и 150 единиц профессионального швейного оборудования, а также клише, эскизы, ярлыки и бирки.

Всю продукцию распространяли оптовыми партиями на рынки столичного региона. Пошивом одежды занимались 50 граждан из стран Юго-Восточной Азии, которые находились на территории Российской Федерации нелегально. Проживали и работали они в антисанитарных условиях в помещении цеха.

криминал нелегальные мигранты нелегальные цеха контрафактная продукция

