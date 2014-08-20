Супруги из Подмосковья получили 11 лет на двоих за продажу своих детей

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Суд в Подмосковье приговорил супругов, пытавшихся продать своих детей, к 11 годам колонии на двоих, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Напомним, 8 апреля 2014 года полицейские в Подмосковье задержали жителей города Видное, которые пытались продать полуторагодовалого сына и месячную девочку за 1 миллион рублей.

Генетическая экспертиза показала, что женщина приходится матерью обоим детям, а мужчина - отцом только девочки. В настоящее время дети помещены в дом ребенка.

Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы, а женщине – четыре года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.