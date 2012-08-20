Молодой человек пошел на ограбление ради бутылки кваса

ИТАР-ТАСС

Полицейские задержали молодого человека, который пошел на ограбление ради бутылки кваса. В парке "Северное Тушино" молодой человек вырвал у прохожего из рук сумку-рюкзак, в котором находился мобильный телефон и две бутылки кваса собственного приготовления.

Злоумышленником оказался 21-летний житель района. Он пояснил, что в жаркий день ему очень захотелось пить, он видел, как мужчина убирает в свой рюкзак квас. Молодой человек выхватил из рук мужчины рюкзак и убежал.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".