Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20 августа 2012, 10:31

На юге Москвы ликвидирован подпольный игорный клуб

криминал ГУ МВД России по Москве игорные заведения УЭБиПК

ИТАР-ТАСС

Сотрудники столичной полиции ликвидировали подпольный игорный клуб, расположенный на территории Южного округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Игорное заведение находилось на втором этаже двухэтажного нежилого здания, расположенного на территории завода. Войти в него можно только с внутреннего двора, и чтобы попасть в клуб, нужен был пропуск. Сам клуб состоял из двух игровых залов, кухни, санузла и комнаты для персонала.

Сотрудники УЭБиПК под видом клиентов проникли в заведение и удостоверились, что это действительно подпольный игровой клуб. После этого в него приникли бойцы столичного спецназа, которые блокировали все входы и выходы из помещения. На момент проверки в клубе находились 26 игроков и обслуживающий персонал.

Оперативники изъяли пять специализированных игровых столов и фишки на сумму более 100 тысяч условных единиц. По словам игроков, одна условная единица равнялась одному доллару США.

В настоящее время ведется работа по установлению организаторов этого игорного заведения.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать