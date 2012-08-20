На юге Москвы ликвидирован подпольный игорный клуб

ИТАР-ТАСС

Сотрудники столичной полиции ликвидировали подпольный игорный клуб, расположенный на территории Южного округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Игорное заведение находилось на втором этаже двухэтажного нежилого здания, расположенного на территории завода. Войти в него можно только с внутреннего двора, и чтобы попасть в клуб, нужен был пропуск. Сам клуб состоял из двух игровых залов, кухни, санузла и комнаты для персонала.

Сотрудники УЭБиПК под видом клиентов проникли в заведение и удостоверились, что это действительно подпольный игровой клуб. После этого в него приникли бойцы столичного спецназа, которые блокировали все входы и выходы из помещения. На момент проверки в клубе находились 26 игроков и обслуживающий персонал.

Оперативники изъяли пять специализированных игровых столов и фишки на сумму более 100 тысяч условных единиц. По словам игроков, одна условная единица равнялась одному доллару США.

В настоящее время ведется работа по установлению организаторов этого игорного заведения.