Прокуратура взяла под контроль расследование дела о мясе тигра в ресторане

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Столичная прокуратура взяла под контроль расследование дела о незаконной добыче мяса амурского тигра. Экзотический деликатес предлагали клиентам московского ресторана "Шонха", сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в конце января на рынке "Садовод" полицейские изъяли шкуры и мясо амурского тигра и дальневосточного леопарда, занесенных в Красную книгу.

Глава Минприроды Сергей Донской не исключил, что мясо тигров привозят в Москву не в первый раз. "В Москве мы впервые сталкиваемся с таким случаем, очевидно, что это слаженное и отработанное системное нарушение законодательства", – сказал он.

Кроме того, Донской обратился к генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под особый контроль расследование инцидента.

Отметим, что один килограмм мяса таких животных на черном рынке стоит порядка 100 тысяч рублей, голова и бедра – 250 тысяч, шкура – от 700 тысяч. Они используются для приготовления экзотических блюд в ресторанах восточной кухни, а также для изготовления препаратов восточной медицины.

В начале февраля был задержан подозреваемый - гражданин Вьетнама Ха Хонг Туиен. Против него завели дело по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных". Ему может грозить до трех лет колонии.