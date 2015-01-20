Суд продлил арест замглавы Ростуризма Дмитрия Амунца до 20 апреля

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Басманный суд продлил до 20 апреля срок содержания под стражей заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Амунца, обвиняемого в хищении более 28 миллиардов рублей у Межпромбанка, сообщает Агентство "Москва".

Еще одним фигурантом уголовного дела является управляющий Краснопресненским отделением Сбербанка Александр Диденко. Ему также продлен арест до 20 апреля.

В 2008-2009 годах Амунц и Диденко занимали должности главы ЗАО "ОПК Девелопмент" и председателя исполнительной дирекции "Межпромбанка" соответственно. Еще один обвиняемый - Сергей Пугачев - объявлен в международный розыск.

По версии следствия, обвиняемые создали преступную группировку, которая похитила 28 миллиардов рублей. Диденко обвиняют по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере", а Амунца - за "Пособничество в присвоении или растрате".

Амунц и Диденко были задержаны 25 августа 2014 года. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.