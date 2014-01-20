Заведующую аптекой подозревают в растрате миллиона рублей

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Столичные полицейские задержали заведующую аптекой, подозреваемую в растрате торговой выручки компании. Женщину уличили в растрате более миллиона рублей, которые она должна была передать в инкассацию.

Задержание провели 16 января в ходе розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В ходе расследования было установлено, что заведующая одной из столичных аптек, расположенной на улице Вавилова, за три месяца прошлого года присвоилf более миллиона рублей торговой выручки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

Задержанная находится под подпиской о невыезде.