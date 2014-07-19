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На северо-западе Москвы трое неизвестных в карнавальных масках ограбили приезжего из Минска на 730 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

Сообщение в правоохранительные органы поступило вечером 18 июля. По словам потерпевшего, на улице Маршала Катукова трое неизвестных в масках, угрожая пистолетом, забрали из его автомобиля две сумки с деньгами и скрылись на Jaguar. В сумках также находились личные документы приезжего.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", преступников разыскивают.