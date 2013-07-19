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Вооруженного налетчика задержали при попытке ограбить ювелирный магазин на юге Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Как рассказал представитель ведомства, в 13:20 поступил сигнал об ограблении из ювелирного магазина, расположенного по адресу улица Автозаводская, дом 9/1. В помещение ворвался вооруженный мужчина и потребовал отдать ему деньги и драгоценности. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника.

Данных о пострадавших не поступало. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.