Двух автоинспекторов задержали при получении взятки

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В центре Москвы оперативники задержали двух сотрудников ДПС за взятку, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МВД.

Полицейские установили, что автоинспекторы получили от гражданина 48 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. Собранные материалы направлены для принятия процессуального решения.

По результатам проверки лейтенанты полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законом, а ряд их руководителей понесет строгую дисциплинарную ответственность.

Отметим, на прошлой неделе столичная прокуратура направила в суд дело в отношении двоих инспекторов налоговой службы, которые за взятку в 3 миллиона рублей предлагали отказаться от проверки предприятия.