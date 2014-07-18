Наркополицейские Москвы задержали приезжего с 10 кг героина

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Сотрудники столичного управления ФСКН задержали наркокурьера с 10 килограммами героина, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

Ранее в ФСКН поступила информация о том, что из Новокузнецка выехал на гибридном авто Honda гражданин Узбекистана, у которого, предположительно, есть партия наркотика.

По дороге мужчина не превышал скорость и не нарушал ПДД, чтобы его не остановили инспекторы. Задержать его удалось уже в Москве, наркотики были найдены под днищем машины.

Добавим, что, по данным ФСКН, "гибрид" наркодилеры купили для того, чтобы прятать героин на место электродвигателя машины. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.