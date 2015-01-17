Задержан подозреваемый в получении полумиллиона рублей по поддельным документам

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Сотрудники уголовного розыска по САО задержали в одном из жилых домов в 1-ом Павловском переулке 63-летнего москвича, подозреваемого в получении кредита на сумму 500 тысяч рублей по подложной справке о доходах и месте работы, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о мошенничестве, с него взята подписка о невыезде.

Напомним, в конце декабря прошлого года столичные полицейские задержали женщину, подозреваемую в получении 800 тысяч рублей кредита по поддельным документам, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

А в апреле 2012 года несколько работников московского склада предоставили в банк документы, в которых были указаны недостоверные сведения о финансовом состоянии компании, в которой они работали. Банк одобрил им кредит на 270 миллионов рублей. В июне 2014 года против них возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования".