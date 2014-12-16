Один человек убит и двое ранены в результате драки в кафе

Фото: ТАСС /Зураб Джавахадзе/

В кафе на юго-западе столицы произошла стрельба, один человек убит, двое пострадали, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в кафе "Восточная сказка", расположенном на улице Вильнюсская. Между двумя группами посетителей произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Один человек погиб и двое получили огнестрельные ранения.

По предварительным данным, подозреваемые - трое лиц кавказской внешности - скрылись на минивэне Opel. Проводится комплекс мер, направленных на их задержание.