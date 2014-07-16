Оперативники разогнали "воровскую сходку" на востоке Москвы

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Столичные полицейские пресекли "воровскую сходку" на востоке столицы. В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Московского уголовного розыска, было задержано 68 криминальных авторитетов, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Оперативники заранее получили информацию о проведении сходки и встретили представителей криминального мира на месте событий. По предварительным данным, организатор сходки, уроженец Таджикистана, причастен к совершению более 10 разбоев на территории Москвы. В настоящее время полицейским удалось собрать необходимые доказательства, подтверждающие его участие в нападениях.

В ходе досмотра у одного из задержанных авторитетов изъяли огнестрельное оружие и травматический пистолет без необходимых лицензий.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение оружия". Все задержанные доставлены в отделения полиции, где их проверяют на причастность к совершению преступлений на территории Москвы.

По информации сыщиков, криминальные авторитеты планировали на сходке разделить сферы влияния в Москве.