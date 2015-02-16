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Происшествия

16 февраля, 11:21

Лжепокупателей BMW задержали за махинации с переводом денег

криминал задержания иномарки мошенничества

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Москве задержали двоих подозреваемых в мошенничестве, связанном с покупкой дорогого BMW, передает пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, потерпевший решил продать свою машину и разместил объявление в Сети. На следующий день ему позвонил неизвестный и предложил купить авто, для чего назначил встречу в кафе на юге Москвы.

Подозреваемые прямо в заведении перевели продавцу деньги через интернет-банк, а тот подписал договор купли-продажи, отдал ключи и документы.

Впоследствии оказалось, что деньги на счет так и не поступили, и потерпевший пошел в полицию. Спустя два дня после сделки лжепокупателей задержали. По мнению полицейских, для имитации покупки через систему банк-клиент они использовали специальную программу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", аферистам может грозить до 10 лет колонии.

Недавно M24.ru сообщало, что Сыщики столичного угрозыска задержали троих лжепокупателей, угнавших дорогостоящий Mercedes у автовладельца. Злоумышленники попросили хозяина авто остановиться, после чего ударили электрошокером и выбросили из салона.

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