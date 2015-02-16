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Происшествия

16 февраля, 09:53

Стилиста из Москвы задержали за плантации марихуаны в квартире

криминал задержания наркотики марихуана

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Стилиста-парикмахера задержали в Москве за выращивание марихуаны на съемной квартире, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ФСКН.

По данным ведомства, мужчина снимал жилье у своих родственников, которые не подозревали о его преступной деятельности. В ходе обыска оперативники нашли осветительные приборы и весы, а также 150 грамм марихуаны.

Кромке того, было найдено некоторое количество МДМА, причем задержанный не смог вспомнить, откуда этот наркотик появился. Высушенную марихуану задержанный разделял по сортам и хранил раздельно.

Сам дилер пояснил, что выращивал коноплю для собственного употребления, но, по данным следствия, он планировал продавать ее по тысяче рублей за грамм.

Ранее M24.ru сообщало, что оперативники ФСКН задержали москвича, который выращивал марихуану на продажу. Мужчина пытался продать килограмм наркотика, поймать его удалось с поличным. По словам самого подозреваемого, у него был ипотечный кредит и он "сильно нуждался в деньгах".

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