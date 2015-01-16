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Происшествия

16 января 2015, 08:28

Задержана подозреваемая в квартирной краже на 560 тысяч рублей

криминал задержания квартирные кражи

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Столичные правоохранители задержали подозреваемую в квартирной краже на юго-западе города. Добычей злоумышленницы стали 560 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

Преступление было совершено в новогодние праздники. В полицию обратился 29-летний москвич, который рассказал, что из его квартиры на улице Наметкина пропали деньги. Неизвестный проник в квартиру в отсутствие хозяина.

Спустя несколько дней стражи порядка задержали подозреваемую. Ей оказалась 35-летняя уроженка Средней Азии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", подозреваемая заключена под стражу.

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Напомним, 13 января столичные полицейские задержали на востоке столицы безработного, который обокрал квартиру директора по производству одной из городских типографий. Ущерб от действий злоумышленника составил около 500 тысяч рублей.

А во время новогодних праздников неизвестные обокрали квартиру столичного предпринимателя на 10 миллионов рублей. Злоумышленники вынесли сейф, в котором хранились деньги и драгоценности.

Добычей похитителей стали 8 миллионов рублей, 20 тысяч долларов, 2 тысячи фунтов стерлингов и полторы тысячи евро. Кроме того, злоумышленники украли драгоценности, лежавшие в сейфе.

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