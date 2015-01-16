Задержана подозреваемая в квартирной краже на 560 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Столичные правоохранители задержали подозреваемую в квартирной краже на юго-западе города. Добычей злоумышленницы стали 560 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

Преступление было совершено в новогодние праздники. В полицию обратился 29-летний москвич, который рассказал, что из его квартиры на улице Наметкина пропали деньги. Неизвестный проник в квартиру в отсутствие хозяина.

Спустя несколько дней стражи порядка задержали подозреваемую. Ей оказалась 35-летняя уроженка Средней Азии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", подозреваемая заключена под стражу.

Напомним, 13 января столичные полицейские задержали на востоке столицы безработного, который обокрал квартиру директора по производству одной из городских типографий. Ущерб от действий злоумышленника составил около 500 тысяч рублей.

А во время новогодних праздников неизвестные обокрали квартиру столичного предпринимателя на 10 миллионов рублей. Злоумышленники вынесли сейф, в котором хранились деньги и драгоценности.

Добычей похитителей стали 8 миллионов рублей, 20 тысяч долларов, 2 тысячи фунтов стерлингов и полторы тысячи евро. Кроме того, злоумышленники украли драгоценности, лежавшие в сейфе.