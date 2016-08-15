Мужчину задержали за финансирование террористического сообщества

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37-летний уроженец Таджикистана задержан в столице по подозрению в финансировании террористического сообщества "Рохнамо", сообщает Агентство "Москва".

Интернет-сообщество "Рохнамо ба суи давлати исломи" занимается вербовкой через Сеть в "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Мужчина в феврале-марте 2016 года сделал три перевода на общую сумму 27 тысяч рублей. В настоящее время проводится проверка на признаки преступления, предусмотренного статьей "Содействие террористической деятельности".

Ранее ФСБ пресекла деятельность "Рохнамо" в интернете, спецоперация прошла сразу в трех регионах: Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.