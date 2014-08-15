У входа в парк "Лосиный остров" найден расчлененный труп

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На северо-востоке столицы обнаружили фрагменты тела человека. Голова и туловище убитого были найдены у входа в парк "Лосиный остров", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

14 августа в 17.54 в правоохранительные органы поступило сообщение, что по адресу Погонный проезд, дом 11, мужчина обнаружил голову и туловище человека без рук и ног.

В ходе проверки было установлено, что смерть неизвестного наступила около 2 недель назад.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют личность убитого.