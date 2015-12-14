Кладовщик украл пять тонн скумбрии для оплаты кредита

m24.ru/Михаил Сипко

Кладовщика предприятия по торговле морепродуктами подозревают в краже пяти тонн скумбрии, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

"В ходе розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении данного преступления 44-летний москвич. В ходе следствия установлено, что мужчина 14 лет работал на данной предприятии кладовщиком.

Договорившись с одним из клиентов, он продал ему со склада пять тысяч килограммов замороженной скумбрии, а вырученные деньги потратил на погашение долга по кредиту и на собственные нужды", – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.