Четверо неизвестных ограбили ювелирный магазин в Балашихе

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин
Четверо неизвестных ограбили ювелирный магазин в подмосковной Балашихе. Сумма похищенного выясняется, сообщает Агентство "Москва".
Преступление было совершено примерно 17.40. Злоумышленники с замотанными шарфами лицами ворвались в один из ювелирных салонов Балашихи. Они выстрелили в пол, а затем разбили витрину и похитили ценности.
Никто не пострадал. Полиция устанавливает личности налетчиков.
Отметим, что это второе такое преступление за воскресенье. Утром неизвестные ограбили ювелирный магазин на юго-востоке столицы.
В 10:35 трое неизвестных ворвались в салон по адресу: Рязанский проспект, дом 77. Злоумышленники, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, разбили витрины, похитили ювелирные изделия и скрылись.