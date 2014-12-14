Четверо неизвестных ограбили ювелирный магазин в Балашихе

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

Четверо неизвестных ограбили ювелирный магазин в подмосковной Балашихе. Сумма похищенного выясняется, сообщает Агентство "Москва".

Преступление было совершено примерно 17.40. Злоумышленники с замотанными шарфами лицами ворвались в один из ювелирных салонов Балашихи. Они выстрелили в пол, а затем разбили витрину и похитили ценности.

Никто не пострадал. Полиция устанавливает личности налетчиков.

Отметим, что это второе такое преступление за воскресенье. Утром неизвестные ограбили ювелирный магазин на юго-востоке столицы.

В 10:35 трое неизвестных ворвались в салон по адресу: Рязанский проспект, дом 77. Злоумышленники, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, разбили витрины, похитили ювелирные изделия и скрылись.