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Новости

14 марта 2017, 12:07

Происшествия

Учителя танцев в столице обвинили в насилии над детьми

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Учителя танцев в столице задержали по обвинению в насилии над несовершеннолетними детьми, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По версии следствия, с 2015 по 2016 год 65-летний мужчина, заменяя преподавателей в школе на юго-востоке Москвы, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении учениц.

Родители обратились в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело.

Мужчину заключили под стражу, его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Расследование продолжается.

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