Пристав требовал 200 тысяч рублей за разблокировку счета фирмы

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Судебного пристава задержали по подозрению во взяточничестве: он требовал 200 тысяч рублей за разблокировку счета фирмы-банкрота, передает пресс-служба УВД по Восточному округу.

Сотрудника ФССП задержали в тот момент, когда он, находясь в кафе, получил деньги от представителя фирмы. Материалы дела передали в органы следствия.

Отметим, что в ноябре 2014 года был задержан подозреваемый в даче взятки приставу. По версии следствия, представитель фирмы, занимающейся реализацией арестованного имущества, 92,5 тысячи рублей.

За эти деньги подозреваемый просил сотрудницу ФССП не сообщать о выявленных нарушениях, допущенных при продаже арестованной квартиры.