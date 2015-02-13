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Происшествия

13 февраля, 14:20

Банду налетчиков будут судить за 28 нападений на инкассаторов

криминал инкассаторы уголовные дела ограбления суды

Кадр с видеорегистратора, запечатлевшего одно из нападений в Москве. Фото: petrovka38.ru

Шестеро членов ОПГ, обвиняемые в 28 нападениях на перевозчиков денег, пойдут под суд – столичная полиция передала на рассмотрение уголовное дело налетчиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По версии следствия, нападения были совершены в 2011-2012 годах. Организатор банды собирал информацию, уточнял условия охраны денег, маршрут их перевозки, подбирал транспорт и оружие.

Так, в апреле 2011 года обвиняемые напали на мужчину у пункта обмена валюты, избили его и отобрали 2 тысячи долларов.

В 2012 году они ограбили предпринимателя, который перевозил 1,2 миллиона рублей в портфеле на заднем сиденье авто. Коммерсант попытался вернуть деньги, но получил два огнестрельных ранения.

Задержать членов банды удалось в октябре 2012 года. Расследование продолжалось более двух лет. Дело было осложнено тем, что в нем фигурируют 28 пострадавших, которые проживают в разных регионах России.

В марте 2014 года фигурантам было предъявлено обвинение по статьям "Бандитизм", "Разбой", "Грабеж", "Незаконное хранение, сбыт или перевозка оружия" и "Незаконное хранение, сбыт или перевозка наркотических веществ".

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