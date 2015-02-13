Москвича ограбили на 3,3 млн рублей на севере города

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На севере столицы мужчину ограбили на 3,3 миллиона рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Преступление произошло в четверг около полудня. 42-летний менеджер коммерческого банка остановился на светофоре в районе дома № 12 на Петровско-Разумовской аллее. В этот момент к его автомобилю Honda CR-V подбежали двое злоумышленников и разбили боковые стекла.

Нападавшие забрали из салона две сумки и скрылись на поджидавшем их BMW. В результате похищены 46 тысяч 600 долларов, 500 евро и 180 тысяч рублей, принадлежавшие менеджеру.

Общая сумма ущерба составила почти 3 млн 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Нападавшим грозит до 15 лет лишения свободы.