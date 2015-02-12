У курьеров интернет-магазина отобрали ноутбуки, планшеты, телефоны

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У курьеров интернет-магазина отобрали семь ноутбуков, четыре планшета и пять телефонов, сообщили M24.ru в преcс-службе столичной полиции.

По данным правоохранителей, доставщиков вызвали в одну из квартир дома на улице Удальцова. Войдя в помещение, им начали угрожать пистолетом "заказчики". Злоумышленники забрали привезенную технику и скрылись.

Как оказалось, квартиру, где находились грабители, сняли по похищенному паспорту. По факту ограбления возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности нападавших.

Похожее преступление произошло 22 января. Двое неизвестных избили в квартире троих курьеров и отобрали у них деньги и электронику - планшеты Lenovo и iPad, телефоны Asus и iPhone 4.