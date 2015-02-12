В ЗАО задержали москвича с 16 пакетиками "спайсов"

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Сотрудники уголовного розыска по району Раменки задержали москвича по подозрению в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Злоумышленника взяли с поличным возле одного из домов по Мосфильмовской улице . В ходе личного досмотра у 20-летнего жителя Москвы было обнаружено и изъято 16 пакетиков с веществом неизвестного происхождения.

Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством - курительной смесью "спайс".

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, либо хранение в целях сбыта наркотических средств при особо отягчающих обстоятельствах".

В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде.