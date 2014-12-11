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Происшествия

11 декабря 2014, 17:52

Глава СК РФ предложил сажать валютных спекулянтов

криминал Александр Бастрыкин курс рубля валютные спекуляции

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность за валютные спекуляции. Такое мнение он озвучил в ходе выступления на коллегии СК РФ, сообщает пресс-служба комитета.

Ранее о необходимости начать борьбу с валютными спекулянтами заявил Владимир Путин. В ходе оглашения послания Федеральному собранию глава государства назвал борьбу со спекулянтами одной из главных текущих целей. "Я прошу Банк России и правительство провести жесткие, скоординированные действия, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на колебаниях курса рубля", - потребовал Путин.

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11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Стоит отметить, что для ограничения темпов падения рубля в течение октября ЦБ провел интервенции на сумму 30 миллиардов долларов США.

Впрочем, курс российской валюты по-прежнему неустойчив. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ России на пятницу, вырос на 1,1 рубль и составил 68,29 рубля. Доллар же подрос до 54,79 рубля.

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