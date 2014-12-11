Налетчики отобрали у водителя 6 миллионов рублей в центре города

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Неизвестные ограбили водителя автомобиля BMW в центре Москвы, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции. По предварительной информации, добычей злоумышленников стали 6 миллионов рублей.

Преступление было совершено в Вознесенском переулке у дома 4. Налетчики разбили стекло автомобиля и, угрожая водителю пистолетом, отобрали у него сумку с деньгами.

После этого нападавшие скрылись на автомобиле Infinity. В городе введен план "Перехват", стражи порядка разыскивают подозреваемых.

С начала месяца в столице было совершено несколько аналогичных преступлений. 4 декабря двое неизвестных похитили сумку с крупной суммой денег из машины в центре столицы. Добычей злоумышленников стали полмиллиона рублей.

За два дня до этого дерзкое ограбление было совершено на Рогожской площади. Преступники несколько раз выстрелили по машине и похитили из нее сумку с деньгами.