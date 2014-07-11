Экс-директора НИИ обвиняют в присвоении 100 млн рублей

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Генеральный директор одного из столичных НИИ от имени возглавляемого им предприятия занял у консалтинговой фирмы более 100 миллионов рублей для обеспечения нужд института, а затем присвоил деньги себе. В настоящее время мошенник освобожден от должности, материалы уголовного дела в отношении злоупотребившего служебным положением лица направлены в прокуратуру, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Договор займа был заключен руководителем научно-исследовательского института от имени возглавляемого им предприятия в 2011 году. НИИ не смог возвратить средства консалтинговой фирме, так как гендиректор потратил их, как установило следствие, на личные нужды. В результате институту причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

30 июня экс-гендиректору предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление полномочиями". Избранная мера пресечения – подписка о невыезде. В начале июля уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.