В США неизвестные ограбили дом российского баскетболиста Шведа

Алексей Швед. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В США неизвестные ограбили дом российского баскетболиста Алексея Шведа. Злоумышленники проникли в жилище защитника "Хьюстона" и сборной России, выломав дверь, сообщила в Instagram подруга спортсмена Анастасия Зиадитдинова.

"Воры вынесли дом, все унесли в наволочках. Документов больше нет", - написала Зиадитдинова.

Информации о ходе расследования пока нет.

26-летний россиянин перешел в "Хьюстон Рокетс" в декабре прошлого года. Защитник провел в составе "ракет" 26 встреч в регулярном чемпионате НБА. В среднем Швед набирает 7,6 очка за игру и делает 1,9 подбора.

Баскетбол является игроком сборной России. В составе национальной команды Швед стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне.