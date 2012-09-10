В Москве преступники украли у мужчины 400 тысяч рублей

фото: ИТАР-ТАСС

В результате разбойного нападения неизвестных на севере столицы мужчина получил огнестрельное ранение и лишился 400 тысяч рублей.

Инцидент произошел 10 сентября вблизи дома номер 14, расположенного на Хорошевском шоссе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего, получившего ранение из травматического оружия, отвезли в больницу. Более подробная информация о состоянии его здоровья не сообщается.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и ведут розыск нападавших.

Напомни, днем ранее в результате похожего преступления бизнесмен лишился 1,6 млн рублей и четырех мобильных телефонов. Шестеро злоумышленников напали на мужчину у дома по улице Перерва. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".